محمد عز ومي سليم في كواليس "بأثر رجعي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد عز صورًا من كواليس مسلسل "بأثر رجعي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر عز في الصور رفقة الفنانة مي سليم، التي تشاركه بطولة العمل، وعلق: "بسم الله توكلت على الله، مسلسل بأثر راجعي، إنتاج شركة آسر للمنتج أحمد أبو عزوز، تأليف فتحي الجندي، إخراج معتز حسام، كرمك يارب وتوفيقك".
مسلسل "بأثر رجعي" من تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة آسر للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أحمد أبو عزوز
يذكر أن الفنان محمد عز، شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار"، كأحد جنود ملحمة البرث.
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