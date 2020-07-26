أحمد داش ينشر صورة من كواليس "الحرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان الشاب أحمد داش صورة من كواليس مسلسل "الحرامي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "داش" على الصورة: "الدنيا علمته يفوت مع الأمة مرجحته، الحرامي".

مسلسل "الحرامي" مكون من 10 حقات، وهو من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور الأحداث المأخوذة عن قصة حقيقية، عن عائلة تعود للمنزل بشكل غير متوقع، ويجد شاب غير محترف في السرقة نفسه في موقف عصيب، نظرًا لوجوده داخل البيت أثناء عودة الأسرة.