إليسا توجه الشكر لنوال الزغبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على توجيه رسالة إلى مواطنتها الفنانة نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر. وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "شكرا لكِ يا روح جميلة .. أتمنى أن يعجبك الألبوم ". وكانت نوال الزغبي، كتبت في تغريدة سابقة: "أحببت الأغنية الجديدة إليسا.. ألف مبروك". يذكر أن الفنانة إليسا، طرحت أغنيتها الأولى، من ألبومها الغنائي الجديد "صاحبة رأي"، عبر قناة "روتانا"على يوتيوب، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب.

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