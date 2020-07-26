كانييه ويست يكشف عن بوستر ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف النجم العالمي كانييه ويست عن بوستر ألبومه الغنائي الجديد " DONDA "، المقرر طرحه قريبًا. نشر كانييه ويست البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":" غلاف ألبوم Donda". من المفترض أن يتم اطلاق البوم "Donda" يوم الجمعة الماضي 24 يوليو، حسبما أعلن "كانييه" قبلها بيوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع "تويتر"، ولكنه لم يطرح حتى الآن.

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