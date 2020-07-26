محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنان سوسن بدر برومو الفيلم القصير "الهاربة من المتحف"، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت على الفيديو قائلة: "الفيلم القصير "الهاربة من المتحف" من أكتر الحاجات اللي بحبها". انضمت الفنانة سوسن بدر، مؤخرًا لأبطال فيلم "جارة القمر" للفنان كريم فهمي، بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس إخراج هادي البادوري وتأليف محمود زهران ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد وأحمد مالك وسوسن بدر. آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها فى مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| سوسن بدر تكشف عن برومو الفيلم القصير "الهاربة من المتحف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.