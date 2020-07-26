صور| سميرة سعيد بإطلالة عفوية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الديفا سميرة سعيد صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "الديفا" في الصور بإطلالة عفوية وسط الطبيعة، علقت :"أهم شئ هو الاستمتاع بحياتك، أن تكون سعيدًا".

وطرحت سميرة سعيد مؤخرًا، كليب أغنية "يوم من عمرنا"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد عرام، ومن إخراج نضال هاني، وكانت قد طرحت الأغنية منذ 5 سنوات.