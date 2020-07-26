لماذا استعان محمد خان بصوت سعاد حسني في فيلم "فتاة المصنع"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل المخرج الكبير محمد خان، الذي توفى في مثل هذا اليوم 26 يوليو عام 2016.

وتحدث المخرج محمد خان عن سبب اختيار صوت الراحلة سعاد حسني في فيلمه "فتاة المصنع".

وقال "خان" خلال لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، :" استخدمت صورة الراحلة سعاد حسني في الفيلم، لأنها في وجدان البنت المصرية والعربية، كانت صديقة جدا، وبعزها، وعملت معاها فيلم "موعد على العشاء، وسعاد شاركت في الثورة بصورها، كنت عايز الناس تفتكرها".

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وأضاف :"أفلامي فيها بهجة، و أنا اللي يهمني دائمًا إن قصة الفيلم توصل للناس، فيلم فتاة المصنع يقدم بنت من الطبقة الكادحة، وصورنا في منطقة بجانب القلعة، والمكان جذبني جدا، أنا طول عمري بحب الأماكن الطبيعية".

وعن اختياره للفنانة ياسمين رئيس، قال :"اخترت ياسمين رئيس لأنها عجبتي وشفتها في أدوار قبل كدا، وهي ممثلة مجتهدة جدا، وجميلة من ناحية الشكل".

محمد خان قدم للسينما المصرية الكثير من الأفلام الناجحة والمميزة ومنها "في شقة مصر الجديدة"، "بنات وسط البلد"، "أيام السادات"، "الغرقانة"، "مستر كاراتية"، "زوجة رجل مهم"، "عودة مواطن"، "الحريف"، "الثأر"، "الرغبة"، وغيرها من الأعمال التي مازلت في وجداننا.