تراند اليوم : نانسي عجرم تؤدي طقس القربان مع عائلتها في احتفال خاص

احتفلت الفنانة نانسي عجرم، وزوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، بابنتهما الوسطى "إيلا".

وجاء احتفال نانسي عجرم مع زوجها بـ"قربان" ابنتهما، وذلك في أجواء عائلية تقتصر على زوجها والابنة الكبرى ميلا والصغرى ليا.

ويعتبر أول قربانة أو المناولة الأولى هو طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية، حيث يتم بموجبه مناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة.

كما تشمل التقاليد المحيطة بتلك المناولة تجمعات عائلية كبيرة ووليمة غذاء على شرف المناسبة، حيث يتم ارتداء ملابس خاصة، وعلى الأغلب تكون الملابس البيضاء في إشارة إلى النقاء.

يذكر أن منصة "شاهد في أي بي" كانت عرضت مؤخرا الفيلم الوثائقي الرواية الكاملة ، الذي يكشف العديد من المفاجآت والاعترافات بشأن كواليس حادثة محاولة اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، التي وقعت قبل أشهر، واثارت الرأي العام.

وبحسب ما تم تداوله فإن فيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان، تعرضت لمحاولة سرقة في شهر يناير الماضي وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، والتي انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على يد زوجها.