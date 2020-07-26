جمـال فـؤاد: سعيد بانضمام "الحوت الأزرق" لقائمة الأضحى

عبر الفنان جمال فؤاد عن سعادته بضم فيلمه الجديد "الحوت الأزرق" إلي قائمة أفلام عيد الأضحي المبارك.

وتابع "فؤاد"، إنه يجسد شخصية ضابط الشرطة، وهي شخصية مهمة تحمل مسؤلية كبيرة لوصول المعلومة بطريقة صحيحة لدي الجمهور، بالأضافة أن جميع الأحداث تدور حول ضابط الشرطة.

وتدور قصة الفيلم حول تأثير التكنولوجيا والألعاب الألكترونية ومدى خطورتها على الأطفال والمراهقين، خاصة في ظل انشغال الأب والأم بمتطلبات الحياة .

Advertisements



فليم "الحوت الأزرق"بطولة الفنان جمال فؤاد، عفاف رشاد، أحمد سلامة، راندا البحيري، حسني شتا، نرمين ماهر، يسرا المسعودي، ومن إخراج

علاء مرسي في أول تجاربه الإخراجية.

جدير بالذكر أن قائمة أفلام عيد الأضحى تضم حتى الآن أفلام توأم روحي، لحسن الرداد، وأمينة خليل، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وورقة جمعية للوسي، ومحمد عادل، وسهر الصايغ، ومن إخراج أحمد البابلي، والغسالة بطولة هنا الزاهد، واحمد حاتم ، ومحمود حميدة، وزنزانة 7 لأحمد زاهر، ونضال الشافعي، ومايا نصري.