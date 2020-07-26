تستعد شركة نيو سينشري لـطرح أغنية فيلم "الغسالة" على Tiktok

تستعد شركة نيو سينشري غدًا في الساعة الثالثة عصراً لطرح أغنية فيمها الجديد "الغسالة" عبر حسابها على التطبيق الشهير tiktok، والتي تحمل نفس اسم الفيلم ويغنيها المطرب ويجز.

الأغنية من كلماته والحانه وتوزيع مصطفى الجوهري، ويعد "الغسالة" هو أول الافلام المصرية التي يتم عرضها بعد أزمة الكورونا وفترة التوقف الطويلة التي شهدتها دور العرض بسبب الوباء اللعين.

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وأكد صناع العمل أنهم قرروا المغامرة بالعرض رغم

أن نسبة التواجد في دور العرض هي ٢٥ بالمئة إلا أن إيمانه بالدور الهام للسينما وقت الازمات عموما بالنسبة للمواطن المصري والعربي باعتبارها واحدة من مصادر البهجة له دفعته وباقي منتجي الفيلم لعرضه في عيد الاضحى المبارك.



وكانت شركة دولار فيلم الموزعة لفيلم "الغسالة" قد قررت طرحه يوم ٣٠ من يوليو الجاري ليصبح

أول افلام عيد الاضحى التي أعلنت عن تواجدها في الموسمالفيلم سيتم طرحه بما لا يقل عن ١٠٠ نسخة.

وهو من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز وافلام مصر العالمية.



ويلعب بطولته نخبة من النجوم هم "احمد حاتم و هنا الزاهد ومحمود حميدة و شرين رضا وبيومى فؤاد و محمد سلام واحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من ضيوف الشرف"، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.



وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن مما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.