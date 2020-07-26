صور .. نانسي عجرم تحتفل بـ قربانة ابنتها إيلا

احتفلت النجمة نانسي عجرم مع أسرتها بـ قربانة ابنتها إيلا، وقامت نانسي بمشاركة جمهورها في الاحتفال حيث نشرت بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت نانسي برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتهما إيلا وميلا وليا، مع الكيكة والتي زينها الصليب، وحرصت نانسي على الدعاء لـ إيلا قائلة: قربانة مباركة.. ان شاء لله تكون Advertisements إيامك كلها بيضاء مثل قلبك .. الفرحة كلها. إيامك كلها بيضاء مثل قلبك .. الفرحة كلها. يذكر أن النجمة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا كليب بعنوان قلبي يا قلبي، والكليب من إخراج رجا نعمة، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، كما كسر الكليب حاجز الـ 22 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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