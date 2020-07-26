فيديو .. دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة دينا فؤاد بعيد ميلادها ليلة أمس، كما نشرت فيديو لمجموعة صور من حفل عيد الميلاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعربت دينا فؤاد عن شدة سعادتها بالحفل، موجهة رسالة شكر إلى جميع من ساهم في حفل عيد الميلاد، قائلة: الأيام اللي بنعيشها بتبقى حلوة بالناس اللي فيها ..⁩ عايزة اشكر حبايب قلبي

اللي كانوا السبب في اني اعيش يوم من احلى أيام حياتي بجد شكراً ليكوا ربنا يخليكوا ليا ويديم وجودكم نعمة في حياتي يا أطيب وأجدع صحاب في الدنيا..

وطبعاً عايزه أشكر كل حد قالي كلمة فرحتنى في يوم عيد ميلادي، بجد انتوا أهل وصحاب وسند ربنا يخليكوا ليا يا أحلى جمهور في الدنيا.

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يذكر أن الفنانة دينا فؤاد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل الأخ الكبير، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة كل من محمد رجب، أيتن عامر، أشرف زكي، عبير صبري، هبة مجدي، إيهاب فهمي، محمد عز، محمود حجازي، محسن منصور، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وفاء سالم، زينة منصور، عمرو عبد العزيز، حمادة بركات، عزوز عادل، جنى محمد، تامر سعد، أحمد كامل، رانيا الملاح، إسماعيل شرف، شادي جميل، شيماء عبيد، إحسان الترك، محمد خميس، علي الشامل، عبد الرازق الشيمي، باكينام، هبه عبد الغني، فتحي عبد الوهاب.