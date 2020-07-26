صور.. كواليس فيلم "30 مارس" لـ أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة لشخصيته في فيلمه الجديد "30 مارس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علق الفيشاوي على الصورة قائلاً:"شخصية علي من كواليس فيلم ٣٠ مارس .. أحب أشكركل شخص أشتغل في العمل ده و بالأخص أحمد خالد موسي .. بجد كلكوا هايليين".
فيلم "30 مارس" من بطولة " دينا الشربيني، خالد الصاوي، محمدجمعة، صبرىفواز ، محمد على رزق، أحمد خالد صالح"، من إخراج :أحمد خالد موسى، وهو فيم من نوعية السيكو دراما.
كما أعلن الفيشاوي عن فيلمه الآخر "الحارث" الذي كشف عن البوستر الدعائي له، من بطولة " ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد نادر".
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