الخميس.. طرح أغنية "خطيرة" لرامي صبري

يستعد الفنان رامي صبري لطرح أغنيته الصيفية الجديدة "خطيرة"، حسب ما أعلن على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال الحمداوي، وفق ماأعلنه تامر في وقتسابق عن تفاصيلها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
يذكر أن رامي قد تعاون مؤخراً مع حسين من خلال أغنية "فرصة تانية"، والتيطُرحت كـ تتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصةتاني"، ولحنها:مدين، وقام بتوزيعها موسيقياً:نادر حمدي، وحققت نجاح جماهيري واضح بين باقي التترات الغنائية، بالإضافة إلى نجاح أغنيته "حياتي مش تمام" التي سجلت أكثر من 15 مليون عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.
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