زين كرزون أعلنت فسخ خطوبتها بعد شهر على ارتباطها

بعد شهر على احتفال زين كرزون، شقيقة الفنانة ديانا كرزون، بخطوبتها من رجل الأعمال الأردني عبدالله كنعان بحضور أقتصر على عائلة العروسين.

اعلنت زين كرزون عبر “الستوري الخاص بحسابها على موقع انستغرام فسخ خطوبتها. وكتب: “الحمدلله الذي لا يُحمد على مكروه سواه…تم فسخ خطوبتي على عبدالله كنعان.وقدّر الله وما شاء فعل”.

ولم تكشف زين عن الأسباب التي دفعتها الى فسخ خطوبتها بعد أقل من شهر على الارتباط.