شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تداعب الأمواج فى عطلتها الصيفية على الشواطئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور جديدة لها وهي ترتدي المايوه وتداعب الأمواج في عطلتها الصيفية التي تقضيها حالياً على ضفاف شواطئ الساحل الشمالي.

وسرعان ما حصدت نرمين الفقي الكثير من التعليقات على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي المايوه والنظارة الشمسية على الشاطئ.

وتعيش الفنانة نرمين الفقى ، حالة من النشاط الفني حالياً، حيث تشارك في بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما اللتليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، ادوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، بالإضافة إلى عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً.

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كما تشارك نرمين الفقى في بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش .

يشار إلى أن آخر أعمال نرمين الفقى، مسلسل "نصيبى وقسمتك" وشارك في بطولة إحدى القصص بعنوان "ما يطلبه المستمعون" وشارك في المسلسل ميدو عادل، إيهاب فهمى، رانيا محمود ياسين، وعدد آخر من الفنانين.