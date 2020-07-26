شكرا لقرائتكم خبر عن "أمبر هيرد" مع اختها وفريقها القانونى فى عزومة على أكلة صينى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الممثلة امبر هيرد باتت تشعر بثقة كبيرة مؤخراً في كسب قضيتها أمام النجم جوني ديب، وذلك بعدما شوهدت بصحبة شقيقتها وفريقها القانوني أثناء زيارتها مطعم للأكلات الصينية بعد أسبوع حافل من الاتهامات في ساحة المحاكم مع زوجها السابق، وبالتالي قررت أخذت نزهة من كل ذلك وفقاً لموقع thesun الذى أكد خلال تقرير أنها وجدت في الأكل الصيني الفرصة للاسترخاء والابتعاد عن كل الضغوطات السابقة.





على جانب آخر كشفت هيرد مؤخراً عن سلسلة رسائل نصية هاتفية إلى والدتها عام 2013 شبهت بها جوني ديب بأنه مثل شخصية "دكتور جيكيل والسيد هايد"، في تشبيه له بأنه يعاني من انفصام في الشخصية، قرأتها أمام المحكمة العليا في لندن، حيث كانت هيرد (34 عاما) تدلي بشهادتها لصالح ناشري صحيفة "الصن" البريطانية، التي يقاضيها ديب بتهمة التشهير به بسبب مقال نشرته عام 2018 وصفه بأنه يضرب زوجته.





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وقالت إنها صُدمت عندما اكتشفت أن ديب يصبح عنيفا وعدائيا تحت تأثير المخدرات والكحول، وكان لا زال صديقها فقط فى هذه الفترة قبل زواجهما عام 2015، وفقا لشبكة سكاي نيوز.



امبر وشقيقتها

وكتبت هيرد في إحدى الرسائل إلى والدتها "إنه مجنون يا أمي، عنيف ومخبول. أنا حزينة للغاية أن هذا هو من أحبه"، وكانت تلك الرسالة في أحد أيام شهر مارس عام 2013 عندما كان ديب، حسبما تقول هيرد، في نوبة غضب تحت تأثير الكحول والمخدرات.

وفي وقت لاحق أمس الخميس، مثلت شقيقتها الصغرى ويتني إنريكيز أمام المحكمة لتدعم رواية أختها فيما يتعلق بعلاقتها مع ديب، الذي التقت به هيرد أثناء التحضير لفيلم في عام 2011 وتزوجا عام 2015