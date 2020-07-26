عاصي الحلاني يُغني الوطن في هذه المناسبة

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا ضخمًا في لبنان بمناسبة عيد الجيش اللبناني.
ويجمع الحفل أكثر من 80 فنانًا مساء السبت 1 آب/أغسطس، على أن تعرضه شاشة “ام تي في” في لبنان.
ويحتفل لبنان في الأوّل من آب بالعيد الـ75 للمؤسّسة العسكرية، التي تُمثّل نموذجاً للانصهار الوطني، ونقطة تلاقي اللبنانيين على مختلف مناطقهم، ومذاهبهم وطوائفهم وتوجّهاتهم السياسية.
جدير بالذكر أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “رجعتيني لبدايتي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب الخاص بها تم تصويره في منزل عاصي الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.
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