انطلاق تصوير الجزء الخامس من La Casa De Papel

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأ أبطال مسلسل La Casa De Papel الإسباني تصوير أحداث الجزء الخامس من المسلسل منذ عدة أيام، وذلك تمهيدًا لعرضه مطلع عام 2021 على شبكة نتفليكس العالمية، التي عرضت الأربعة أجزاء الماضية.
وكانت الأجزاء السابقة لمسلسل La Casa De Papel قد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم، واحتل المركز الأول ضمن الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة في عام 2019.
يشار إلى أن من La Casa De Papel اشتهر باسم البروفيسور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو مسلسل سرقة وسطو إسباني من إنتاج ألكس بينا لشبكة أنتينا 3، وهو عبارة عن سلسلة محدودة تم تقديم أربع مواسم منه الأول كان في عام 2017، وآخر جزء كان في أبريل 2020، وجارٍ تصوير الجزء الخامس.
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