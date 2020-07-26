هاندا آرتشيل تتلقى انتقادًا لاذعًا: ممثلة فاشلة!

متابعة بتجـــــــــــرد: اعتبر الناقد التركي ​مصطفى دوغان،​ أن النجمة التركية ​هاندا أرتشيل،​ ممثلة فاشلة، مشيرًا إلى أن أداءها سيء جدًا في المشاهد الحزينة ونصحها بالعمل في مجال آخر بعيد عن التمثيل.

وقال دوغان في تصريحات صحافية: “هاندا أنت فتاة جميلة، لكنك ممثلة سيئة جدًا عندما تؤدين مشهدًا حزينًا، حيث تجعلينني أشعر بالغثيان من تمثيلك. أنصحك أن تعملي في مجال آخر”. وقد شكَّل كلامه جدلًا كبيرًا بين الجمهور.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخيرًا فيديو يظهر كواليس مشهد جمع الممثلين التركيين هاندا أرتشيل وكرم بورسين في مسلسل “أنت أطرق بابي”، والذي كان وفق تقارير إعلامية السبب بانفصال هاندا وصديقها المغني التركي مراد دالكيتش، وأثار حينها جدلًا كبيرًا وواسعًا في الأوساط التركية الفنية.