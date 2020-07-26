“فايندينغ فريدوم”.. كتاب جديد يُفنِّد كواليس انسحاب هاري وميغان

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متابعة بتجــــــــــرد: ذكر كتاب أُلِّف من دون مشاركة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أن هذين الأخيرين اللذين كانا وحيدين وعرضة لضغوط، حاولا وضع الملكة إليزابيث الثانية في صورة وضعهما قبل أن يقررا الانسحاب من العائلة الملكية في يناير الماضي.
وقال الأمير هاري السادس في ترتيب خلافة العرش البريطانية وزوجته ميغان ماركل عبر ناطق باسمهما إنهما لم يساهما في كتاب «فايندينغ فريدوم» الذي يصدر في 11 أغسطس المقبل، ونشرت صحيفة «ذي تايمز» مقتطفات منه السبت.
إلا أن أصدقاء للزوجين تحدثا إلى مؤلفي الكتاب أوميد سكوبي وكارولين دوراند.
وفي كتابهما الذي يميل إلى تأييد موقف الزوجين، أكد المؤلفان أن الأمير هاري (35 عاماً) كان المحرك وراء قرار الانسحاب من العائلة الملكية، في حين حمَّلت الكثير من الصحف الشعبية البريطانية الممثلة الأمريكية السابقة (38 عاماً) مسؤولية ذلك.
ويأمل الكاتبان في أن يسمح عملهما في تصحيح الرواية حول هذا الحدث وهما يتناولان التعب النفسي للزوجين اللذين باتا يقيمان الآن في لوس أنجلوس مع نجلهما آرتشي مع وصفهما بأنهما وحيدان وعرضة لضغوط داخل القصر الملكي.
وجاء في الكتاب: «كان بإمكانهما الاعتماد على حفنة صغيرة فقط من الأشخاص في القصر، وخارج هذه النواة الصغيرة لم تكن أي معلومة بأمان»، وأفادا بأن تسريبات كثيرة إلى الصحف كانت من فعل موظفين لم يتردد أصدقاء لدوق ودوقة ساسكس بوصفهم بأنهم ثعابين.
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