كاتي بيري: صلحي مع تايلور سويفت جعلني أكثر صفاء

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت المطربة كاتي بيري أن صلحها مع تايلور سويفت جعلها تشعر أنها أكثر صفاء وهدوءاً، مشيرة إلى أن خلافاتهما ومعاركهما تم تضخيمها أكثر من اللازم لجذب اهتمام ومتابعة القراء والمشاهدين.

واتهمت مطربة Firework وسائل الإعلام بالكيل بمكيالين في خلافات النجوم والنجمات، لأنها تصب البنزين على النار لكي تزيدها اشتعالاً في أي خلاف بين نجمتين، بينما لا تفعل ذلك في العلاقات مع النجوم الرجال.

وأكدت بيري «لا يمكن أن ترى مقالاً أو تقريراً يركز على الخلاف بين جاستن بيبر وإيد شريدان، وسائل الإعلام تركز على النواحي السلبية في أي صراع ينشب بين مطربتين فقط لأنهما امرأتان ما يزيد الإثارة».

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من جانبها، أشارت تايلور سويفت إلى أنها تشعر أن عبئاً ثقيلاً انزاح عن كاهلها بعد صلحها مع كاتي بيري، مبدية استعدادها للتعاون فنياً معها مستقبلاً.

وأضافت كاتي بيري «صلحي العلني والحقيقي مع سويفت يعطي مثالاً إيجابياً للفتيات الصغيرات لكي لا ينجرفن وراء العداوات لأسباب تافهة، لقد قصدت أن أضرب مثالاً بعلاقتي مع سويفت، بعد أن أصبحنا نتكلم بإيجابية عن بعضنا، وهذا هو المفترض في أي علاقة شخصية، حتى لا تبعدنا المشاحنات والعداوة عن هدفنا الأصلي في الحياة».

وكان خلاف كبير نشب بين النجمتين عقب حوار أجرته سويفت لمجلة رولنج ستون في 2014، قالت فيه إنها في حالة عداوة صريحة مع فنانة أخرى، من دون أن تسميها، ولكن تعليقات بيري عليها في اليوم التالي أكدت أنها المقصودة.