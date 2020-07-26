عروض الكوميديا تضيء مسارح مصر في عيد الأضحى

فضّل نجوم السينما في مصر عدم طرح أفلامهم خلال موسم عيد الأضحي خوفاً من شبح الخسائر، إذ رأوا أن نسبة الـ25% التي فرضتها الحكومة المصرية على دور العرض ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، لن تحقق عائدات مالية تتناسب مع تكاليف الإنتاج.

ولكن هذه المخاوف لم تتسلل لأبطال عروض المسرح الذين تحمسوا لإضاءة أنوار المسارح مهما كانت المغامرة، وهذا يعني أن الحركة المسرحية في مصر ستشهد انتعاشة كبيرة في عيد الأضحى.





علاء الدين

يعرض مسرح "كايرو شو" طوال أيام العيد مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز وتارا عماد وسامي مغاوري ومحمد ثروت، وفي محاولة لجذب الجمهور نشر عز عبر حسابه الشخصي على "تويتر" مقطع فيديو يدعو الجمهور لحضور العرض في العيد، قائلاً: "وحشتونا جداً، على مسرح كايرو شو، استنونا في العيد".

وكانت أسرة المسرحية قد قامت بعرض ليلة مجانية لأسر شهداء الجيش والشرطة في ذكري ثورة 23 يوليو/تموز، وليلة أخرى لصالح الأطباء وأطقم التمريض في مستشفيات العزل تقديراً لمجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا.





جريمة في المعادي

على خشبة مسرح الريحاني بوسط العاصمة القاهرة يعرض الفنان أشرف عبدالباقي وفرقته الجديدة مسرحية "جريمة في المعادي.. مسرحية كلها غلط" في موسم العيد.

وقال عبدالباقي لـ"الخليج 365": "أعرف جيداً أن العرض في ظل نسبة الـ25% مغامرة، ولكن قررت وفرقتي تقديم المتعة للجمهور، دور الفن إسعاد الناس، ومتفائل بحضور جماهيري قوي، ولكن بسبب كورونا سنراعي التباعد الاجتماعي وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "سنبدأ بعرض ليلتين في الأسبوع، وعندما نشعر بتحسن الأوضاع ونلمس حماس الجمهور نفكر في مضاعفة عدد ليالي العرض".

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الحادثة

يعرض مسرح الغد مسرحية بعنوان "الحادثة" وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول شاب يخطف فتاة لأنه يحبها، ويقوم بالضغط عليها بأساليب مختلفة لإخضاعها لهذا الحب.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة سامح مجاهد، ويشارك في بطولته مصطفى منصور وريهام أبوبكر.

المتفائل

يلتقي الفنان سامح حسين بالنجمة سهر الصايغ من جديد في مسرحية "المتفائل"، ويبدأ العرض ثاني أيام عيد الأضحي على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

يذكر أن مسرحية "المتفائل" تم تقديمها العام الماضي وحققت نجاحاً لافتاً على مدار 75 ليلة عرض، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول قيمة العمل والتفاؤل مهما كانت الظروف والتحديات.





أفراح القبة

تعود مسرحية "أفراح القبة" فى موسمها الثالث على خشبة المسرح ‏العائم بالمنيل بدءاً من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 2 ‏أغسطس/آب، ولمدة 3 أيام في الأسبوع، الخميس والجمعة والسبت، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من ‏فيروس كورونا.

عروض أخرى

يواصل الفنان أحمد مكي عمل بروفات على مسرحية "حزلقوم" ولكن لم يعلن عن موعد العرض، كما يحاول الفنان على ربيع أيضاً اللحاق بموسم عيد الأضحى بمسرحية "صباحية مباركة" من إخراج أشرف عبد الباقي.