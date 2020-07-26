طائرات تركية تقصف عدة مواقع في محافظة دهوك العراقية المزيد

قصفت طائرات تركية، اليوم الأحد، عدة مواقع في مدينة دهوك، شمالي العراق، في استمرار لانتهاك سيادة البلاد.

وقالت مصادر محلية إن الطائرات التركية استهدفت سيارتين تابعتين لحزب العمال الكردستاني، فيما لم يتضح على الفور سقوط ضحايا.

كانت الخارجية العراقية قد استدعت سفيري تركيا وإيران لديها قبل عدة أيام وسلمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعي الذي تعرضت له قرى حدودية بإقليم كردستان.

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وشددت الخارجية العراقية، في بيان لها، على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب قواته المعتدية، متهمة أنقرة بالسبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة.

وتواطأت إيران مع تركيا وقصفت شمالي العراق، بالتزامن مع العدوان التركي في نفس المنطقة والذي يستهدف الأكراد، والتي أطلقت عليه أنقرة عملية "المخلب-النمر"، بزعم استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني.

واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين.