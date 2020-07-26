رئيس مجلس الأمة الكويتي: ما تصلنا من أخبار بشأن صحة الأمير "مطمئنة جدا" المزيد

الخليج 365الأحد 2020/7/26 04:47 م بتوقيت أبوظبي
قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأحد، إن ما تصل إليهم من أخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "مطمئنة جدا".
وقال الغانم على حساب مجلس الأمة في تويتر: "نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا".
وغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فترة علاجه.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومسؤولين كويتيين كانوا في وداع أمير الكويت بالمطار.
وخضع أمير الكويت، ظهر السبت الأسبوع الماضي، لعملية جراحية تكللت بالنجاح.
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