ورد ويوسف الخال معًا على الشاشة من جديد

تعيد محطة LBCI عرض المسلسل التلفزيوني “الطائر المكسور” الذي عرض لأول مرة في عام 2008 وهو من تأليف الشاعرة والرسامة مهى بيرقدار والدة ورد ويوسف الخال.

واستغلت النجمة ورد الخال عرض “الطائر المكسور” على الشاشة لتتحدث عن العمل الذي جمعها مع شقيقها النجم يوسف الخال، خاصة أنها من المرات النادرة التي اجتمعا فيها مع بعضهما في أعمال درامية.

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ونشرت ورد صورة لهما من المسلسل وقالت: “مرات قليلة اجتمعت مع أخي بأعمال، وبهذه الصورة، كنا في مسلسل “الطائٔر المكسور” الذي يتم اعادة عرضه حالياً”.

وتابعت: “أنا مثل كثير من الممثلات أحببن الوقوف أمام يوسف الخال أو سبق واشتغلن معه وحققن نجاحاً.. محظوظة وفخورة فيك ليس فقط كشقيق، بل كنجم من بلدي وصل وهجه الى كل مشاهد عاشق لحضورك في هذا البلد والوطن العربي”.

نذكر ان ورد ويوسف اجتمعا بـ ” الطائر المكسور”، وبمسلسلات أجيال، نقطة حب، فاميليا.