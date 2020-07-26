شكرا لقرائتكم خبر عن 72 مليون أسرة تشاهد فيلم The Old Guard.. وتشارليز ثيرون: لم نبدأ الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيلم الأكشن والخيال The Old Guard بطولة النجمة العالمية تشارليز ثيرون، خالف كل التوقعات بالنجاحات التي حققها خلال الأسابيع الأولى من طرحه عبر المنصة الأمريكية الشهيرة نتفيلكس.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة فاريتي، فإن هناك أكثر من 72 مليون أسرة شاهدت فيلم The Old Guard خلال الأسابيع الأربعة الأولي من طرحه عبر نتفليكس، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم الذي لم يتم الترويج له بشكل كاف قبل عرضه.

ونقلت الصحيفة تصريحات النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، والتي أكدت فيها ان القائمين على الفيلم لم يحددوا حتى الان إذا كان هناك جزء ثاني من الفيلم ام لا، ولكنها تأمل في جزء جديد بعد النجاحات التي حققها الجزء الأول.

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فيلم The Old Guard يدور قصته حول قائدة لمجموعة صغيرة من المرتزقة الخالدين تقودهم تشارليز ثيرون، وسرعان ما يقعا فريسة سهلة لأحدي شركات الادوية التي تنوي استخراج مصل منهم لعلاج كافة الامراض وخلق حياة خالدة، وهو ما ينتهي نهاية مأساوية لمؤسس الشركة بعد تدخل أحدث المنضمين للمجموعة وهي جندية أمريكي عادت من الحياة في أفغانستان اثناء تأديتها لخدمتها العسكرية هناك.