شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تتقمص شخصية جديدة فى أحدث مشاركتها عبر تطبيق تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسدت الفنانة هنا الزاهد، شخصية الفتاة الشهيرة في أغنية daddy i want a golden ticket، في فيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي بتطبيق تيك توك الشهير.

وظهرت الزاهد في الفيديو الجديد وهى تؤدي حركات مختلفة لتجسيدها لنفس الشخصية في الأغنية والتي سرعان ما نالت اعجاب الكثيرين من متابعيها الذين قرروا تقليدها في فيديوهات مختلفة.

@hannahelzahed ???? ##iwantagoldenticket♬ original sound - hannahelzahed

على جانب آخر شاركت الزاهد، جمهورها بصور لبوسترات جديدة لفيلمها "الغسالة" قبل طرحه فى دور العرض أول أيام عيد الأضحى، وظهرت بإحداها مع النجمة شيرين رضا، والبوستر الآخر يجمع الفنان أحمد حاتم بالنجم الكبير محمود حميدة.