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شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تتقمص شخصية جديدة فى أحدث مشاركتها عبر تطبيق تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسدت الفنانة هنا الزاهد، شخصية الفتاة الشهيرة في أغنية daddy i want a golden ticket، في فيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي بتطبيق تيك توك الشهير.
وظهرت الزاهد في الفيديو الجديد وهى تؤدي حركات مختلفة لتجسيدها لنفس الشخصية في الأغنية والتي سرعان ما نالت اعجاب الكثيرين من متابعيها الذين قرروا تقليدها في فيديوهات مختلفة.
@hannahelzahed
???? ##iwantagoldenticket♬ original sound - hannahelzahed
على جانب آخر شاركت الزاهد، جمهورها بصور لبوسترات جديدة لفيلمها "الغسالة" قبل طرحه فى دور العرض أول أيام عيد الأضحى، وظهرت بإحداها مع النجمة شيرين رضا، والبوستر الآخر يجمع الفنان أحمد حاتم بالنجم الكبير محمود حميدة.
"الغسالة" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وبالإضافة إلى النجوم المتصدرة للبوستر، يشارك في الفيلم ضيوف الشرف بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، وتدور أحداثه حول عمر الذى يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.
وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.
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