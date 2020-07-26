‏محمود حميدة مستعينا بكلمات فؤاد حداد: إحنا الشعب المصرى أول سيرة الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الفنان الكبير محمود حميدة، بكلمات الشاعر الراحل فؤاد حداد، "إحنا الشعب المصرى أول سيرة الإنسان" من قصيدة "يا شعب قوى على العدوان".

وكتب حميدة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "إحنا الشعب المصرى أول سيرة الإنسان.. إحنا من صخر العزيق والصبر.. وإحنا من طلّ وندى المواويل.. زى ما أتعود علينا النيل.. زى ما أتعود علينا العطش.. يمكن خطأنا فى الزمان الطويل.. كان من سبيل الرحمة والحنيّة.. يصعب علينا فى يوم نفارق عيالنا.. وما جاش فى بالنا.. زى العرق الدم يبني البيوت، ياللى الشقا من 6000 حبنا، اللى يزرع واللى يصنع خير بيعرف ربنا".

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محمود حميدة

من ناحية أخرى، ومن المقرر أن يعرض للنجم محمود حميدة، خلال موسم عيد الأضحى السينمائى، فيلم الغسالة، حيث يشاركه البطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، ‏شيرين رضا، محمد سلام، أحمد فتحى، على الطيب، ‏وطاهر أبو ليلة، من تأليف عادل صليب، إخراج عصام ‏عبد الحميد.‏

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد ‏الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام ‏مصر العالمية، ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد ‏وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم ‏عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق ‏نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى ‏بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان ‏سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت ‏حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف ‏حبيبته بجواره ‏وتسانده‎‏.‏