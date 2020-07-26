شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يدعم كانى ويست بعد أزمته مع كيم كاردشيان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جاستن بيبر هو أحدث المشاهير الذين يدعمون كاني ويست ، حيث سافر بيبر إلى وايومنج من أجل إظهار الدعم للنجم العالمى كاني ويست الذي كشف مؤخرا عن نيته للترشح لرئاسة الجمهورية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقام بيبر البالغ من العمر ( 26 عام ) بزيارة لمزرعة صديقة كاني ويست مؤخرا ، حيث كشف ويست عن صورة جمعته بجاستين بيبر حيث كانا يجلسان سويا ، وهي الصورة التي كشف عنها كاني ذو الـ ( 43 عام ) عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وكأنها رسالة خفية لكل عشاقي ومحبي بيبر بضرورة السير علي خطاه و دعم كاني ويست مثله .



بيبر و كاني ويست بيبر و كاني ويست

ومن المعروف أن جاستين وكاني تربطهما علاقة صداقة قوية على مر السنين، كما أعرب بيبر عن دعمه التام لكاني ويست الذى ادعت زوجته نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أنه يعاني حاليا من حالة اضطراب ثنائية القطب.

وحسب موقع " TMZ " فإن كاني ويست يرفض رؤية زوجته تماما ، ويرفض استقبالها في مزرعته في وايومنج ، كما أنه لا يتقبل حتى مناقشة حالته العقلية الحالية مع كاردشيان .

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كيم وكاني كيم وكاني

يذكر أن كاني ويست وزوج نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أعلن في النصف الأول من شهر يوليه الماضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" أنه قرر الترشح للسباق الرئاسي ، حيث كتب ويست في تغريده : " يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة .. و لم ينسي كتابة هاشتاج " # 2020VISION " أي رؤية 2020 .