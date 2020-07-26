شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد فى ظهور جديد بعد نجاح أغنيته الأخيرة باللهجة المصرية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب المغربي سعد لمجرد، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو ممسكاً للقطط الخاصة به، والتي سرعان ما حصدت عدد كبير من التعليقات والإعجابات.

وحققت أغنية المغربى سعد لمجرد الجديدة "عدى الكلام" أكثر من 17مليون مشاهدة، بعد أيام من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وكان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على "انستجرام": "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعلمثواها الجنة".

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كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر لمجرد ‏على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه‎ The Greatest showman، بزى لاعبى السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع؛ إذ إنهامن كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما‎.‎

وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لسعد لمجرد، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققت أغنيته "أنت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسيةباريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎.‎

الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎.