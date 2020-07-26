شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تشارك جمهورها برومو الفيلم القصير "الهاربة من المتحف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة سوسن بدر جمهورها، برومو الفيلم القصير "الهاربة من المتحف"، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة: "الفيلم القصير (الهاربة من المتحف) من أكتر الحاجات اللي بحبها".

كما حرصت النجمة سوسن بدر، على توجيه نصيحة لمتابعيها وجمهورها، بضرورة ارتداء الكمامة الطبية، لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهى داخل الاسانسير وترتدى كمامتها الطبية قبل نزولها للشارع.

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وكتبت بدر على الصورة التي ظهرت فيها داخل الاسانسير: "عصابة حمادة وتوتو! ينفع كده؟ ياريت نكون كلنا ملتزمين بالكمامة وغسل الأيدين.. أنا عارفة إنها صعبه جداً وبتخنق بس معلش، صحتكم بالدنيا".

وعلى جانب آخر، انضمت النجمة سوسن بدر لقائمة أبطال فيلم "جارة القمر" للنجم كريم فهمى، والذى ينتظر موعد استئناف تصويره للمخرج هادى الباجورى وتشاركه فى بطولة العمل الفنانة ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، حيث صور كريم 10 أيام من الفيلم قبل أزمة فيروس كورونا.

فيلم "جارة القمر" بطولة كريم فهمى وياسمين رئيس إخراج هادى البادورى وتأليف محمود زهران ويشارك في بطولة العمل كل من بيومى فؤاد وأحمد مالك وسوسن بدر.

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحققت نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين كريم فهمى وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.