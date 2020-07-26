شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تحيى ذكرى محمد خان بمشهد من "فتاة المصنع": الله يرحمك يا أستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة ياسمين رئيس ذكرى رحيل المخرج محمد خان الرابعة، حيث رحل في مثل هذا اليوم 26 يوليو عام 2016، ونشرت صورة تجمعهما من كواليس فيلم "فتاة المصنع"، عبر حسابها بموقع "تويتر"، معلقة عليها قائلة :"فتاة المصنع، الله يرحمك يا استاذ".



ياسمين رئيس

وُلد خان الذي يعد أحد أهم مخرجي السينما المصرية عام 1942 لأب باكستاني وأم مصرية، ودرس خان السينما في بريطانيا في خمسينيات القرن الماضي، وأنهى دراسته عام 1963، وعاد للقاهرة، وبدأ مشواره السينمائي، وغادر إلى لبنان ليعمل كمساعد مخرج قبل أن يعود إلى القاهرة مرة أخرى عام 77 ويستكمل مشواره داخل مصر بفيلم ضربة شمس، ثم توالت أفلامه الناجحة الذى أخرجها مثل الحريف وأيام السادات وغيرها من أهم الأعمال التي أثرت السينما المصرية.

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من ناحية أخري انتهت ياسمين رئيس منذ فترة، من تصوير فيلم الحارث بطولة أحمد الفيشاوى والفنان عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر في أولى تحاربه الاخراجية في الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.