كانى ويست يكشف عن غلاف ألبومه الجديد DONDA

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي كاني ويست عن غلاف ألبومه الغنائي الجديد " DONDA " و هو ما أعطي عشاقه ومحبيه جرعة تفاؤل وحماس كبيرة، حيث طمأنهم بهذه الطريقة أنه حتى مع تفكيره في الوصول لمقعد الرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية لن ينسى الشق الفني الذي يعشقه.

نشر كاني ويست علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر" ليكشف عن غلاف البوم " DONDA " الذي أصبح تاريخ إطلاقه غامض، وكان غلاف الالبوم يحتوي على رسومات بسيطة أظهرت عدد من الأشخاص يقفون تحت الشمس .

كان من المفترض أن يتم اطلاق البوم "Donda" يوم الجمعة الماضي (24 يوليو) ، ذلك وفقا لما كشفه كاني ويست يوم الثلاثاء (21 يوليو) ، ومع ذلك ، لم يظهر الألبوم حتى الآن للنور ولم يتم تأكيد تاريخ اطلاقة .

و في الوقت الحالي ، تم إصدار أغنية واحدة فقط من الألبوم و هي "Wash Us In The Blood " الذي قدمها مع نجم الراب الشهير ترافيس سكوت .



يذكر أن كاني ويست أعلن في النصف الأول من شهر يوليه الماضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " أنه قرر الترشح للسباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كتب ويست في تغريده : " يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة .. و لم ينسي كتابة هاشتاج " # 2020VISION " أي رؤية 2020 .