شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة ديانا كرزون تنفصل عن خطيبها:" قدر الله وما شاء فعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت زين شقيقه النجمة ديانا كرزون، عن انفصالها عن خطيبها "عبدالله كنعان"عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" الحمد الله الذى لا يحمد على مكروه سواه تم فسخ خطوبتى على عبد الله كنعان و قدر الله و ما شاء فعل"، و زين ارتبطت منذ شهر تقريبا وشاركت متابعيها لقطات من الحفل الذي اقتصر على عدد قليل من الاقارب والأصدقاء.



زين كرزون

طرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "وجهك الثانى"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود، والكليب من اخراج عمر ارشيد.

من ناحية أخرى طرحت ديانا كرزون مؤخرا عبر "يوتيوب" أغنية "صعب أقدر" من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتقول كلماتها:" كاره كلشى بغيابك صوتى وروحى وإحساسى وكلام الناس.. والحيرة إنى إلى يحبك موت لا تبخل عليه بصوت إذا تبعد عليه أموت، غيره غيره".\

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وفى وقت سابق، شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال فى الأردن، حيث نشرت صورها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وهى ترتدى ملابس عسكرية وفى يدها العلم الأردنى للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادى بحرك والصحرا شمالك وجنوب".

وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التى تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.