شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.مى سليم ومحمد عز وتونى ماهر فى كواليس "بأثر رجعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة مى سليم تصوير مشاهدها في مسلسل "بأثر رجعى"، وننشر صور من كواليس التصوير جمعت بينها وبين الفنان محمد عز الذى يشاركها في بطولة العمل، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير ومقرر عرضه فى الفترة المقبلة، والعمل من تأليف فتحى الجندى، وإخراج معتز حسام.

مسلسل "بأثر رجعى" يشارك فى بطولته الى جانب مى سليم ومحمد عز كل من توني ماهر وهالة فاخر وهاجر الشرنوبي وإيناس شيحه وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف.

Advertisements

وسجلت مى سليم قبل يومين أغنية جديدة بعنوان "فلفل شطة" لتتر أحد برنامج يحمل نفس الاسم على قناة النادى الأهلى، من كلمات أحمد عبد النبى ألحان وتوزيع محمد شفيق، ومقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبل، كما استأنفت مى سليم تصوير مشاهدها فى مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين بعد توقف 5 أشهر بسبب كورونا وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.





يذكر أن محمد عز يظهر كضيف شرف فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل وهو تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب ويشارك فى بطولة العمل هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى وندا موسى وعدد كبير من الفنانين.