شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز من أكثر المعجبات بألبوم تايلور سويفت الجديد folklore والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية سيلينا جوميز واحدة من أكثر المعجبين بالبوم النجمة العالمية تايلور سويفت الجديد والذي يحمل اسم folklore ، حيث أشارت جوميز البالغة من العمر( 28 عام ) إلى أنها استمتعت حقا بالاستماع لألبوم سويفت حيث تجمعهما صداقة قوية منذ سنوات طويلة ، وهو ما أكدته جوميز عبر الـ Stories الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" و تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة مثل " ميوزيك نيوز"

ونشرت سيلينا جوميز "سكرين شوت" من أغنية " cardigan" و هي واحدة من أغنيات البوم سويفت الجديد و علقت سيلينا : " لقد فعلتها من جديد تايلور سويفت " .



سيلينا جوميز واحدة من أكثر المعجبات بالبوم تايلور سويفت الجديد

و كانت النجمة العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر ( 30 سنة ) قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتي أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل علي الألبوم الغنائي الجديد ، الذي أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.

وقالت: "لم يكن أحد يعلم أنني أقوم بتنفيذ ألبومي حتى أنني لم أخبر أصدقائي حتى قبل الإعلان مباشرة ، لقد كان العالم السري الخاص بي الذي ذهبت إليه ، وفي الحقيقة أنا لم أقدم موسيقى كهذه من قبل ".

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كما أن آرون ديسنر الذي عمل مع تايلور سويفت في 11 أغنية من الألبوم الجديد أخفى الخبر عن الجميع حتي عن ابنته.











