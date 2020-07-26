شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هادى الباجورى يهنئ محمد صلاح بلقب الدورى الإنجليزى بصورة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المخرج هادى الباجورى، الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى المصرى المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، بعد تتويجه مؤخرا مع الريدز ببطولة الإنجليزى لكرة القدم "البريميرلييج" بعد غياب 30 عاما.





ونشر الباجورى، عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع محمد صلاح، ويبدو أنها ليست ملتقطة حديثا، صحبها بتعليق: "مبروك يا صلاح".

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من ناحية أخرى، دخلت النجمة دينا الشربينى فى مفاوضات جادة مع المخرج هادى الباجورى، للاستعانة به فى إخراج مسلسلها الجديد، الذى تنافس به فى السباق الرمضانى المقبل 2021، حيث تدرس الشربينى تقديم فورمات عالمية سيتم تمصيرها لتقديمها فى الموسم الدرامى، حيث وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة، خاصة أن هناك رغبة من دينا فى تقديم عمل درامى ملئ بالعناصر المختلفة.

ولم يبد الباجورى موافقته حتى الآن، خاصة أنه يشعر بقلق تجاه خوض تجربة الدراما التليفزيونية، لاسيما أنه يعد واحداً من مخرجى السينما المميزين، فضلا عن كونه واحداً من مخرجى الإعلانات المخضرمين، لذلك الباجورى يفكر بهدوء لتلك الخطوة، خاصة أنه حاليا مشغول فى تصوير فيلم "قمر 14" وهو العمل الذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم؛ ‏على رأسهم خالد النبوى، غادة عادل، دينا الشربينى، أحمد الفشاوى، شيرين رضا، ‏بيومى فؤاد، أحمد مالك، خالد أنور وآخرون.