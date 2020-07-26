شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يكشف عن كوبليه من أغنية الهضبة الوطنية: وباحب أنا أتغزِل فى بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر الغنائى تامر حسين، عن بعض كلمات الأغنية الوطنية الجديدة، المقرر أن يغنيها الهضبة عمرو دياب، مؤكدا أن هذه الأغنية التى ستغنى لمصر ستكون مختلفة، وتتضمن عبارات الغزل فى حُب بلدنا "الحلوة".

وأزاح الشاعر الغنائى الستار عن بعض كلمات الأغنية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، التى تقول: "وباحب أنا أتغزِل فى بلدى وأوصفها بطريقتى.. كتبت لِك كام غنوة عدى 30 ولسه ياحبيبتى.. طول ما إحنا فينا الروح حانحب فيكى أنتى.. مصر"، قائلا: "إن شاء الله أغانيا الجايه لمصر مختلفة وغزل فى حُب بلدنا الحلوة".

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تامر حسين

وكان المخرج الكبير طارق العريان، دخل غرفة المونتاج لوضع لمساته الأخيرة على كليب "بلدنا يا حلوة"، وهى الأغنية الوطنية التى يقدمها الهضبة عمرو دياب، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الكليب، صباح الجمعة الماضى، واستغرق تصويره 4 أيام بشارع المعز، ويتولى مهمة المنتج المنفذ للكليب موسى عيسى.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مره مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".