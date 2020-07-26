شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عطية يحيى حفل زفاف بالكمامة خوفا من عدوى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان اللبناني جوزيف عطية حفل زفاف مرتديا الكمامة خوفاً من عدوى فيروس كورونا المستجد، الامر الذى أثار اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على حسن تصرفه لحمايته لنفسه وللآخرين.

يشار إلى أن جوزيف عطية كان قد طرح أغنيته الخليجية الأولى قبل فترة والتي تحمل عنوان "خط أحمر"، وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.



جوزيف عطية

وكان المطرب اللبنانى جوزيف عطية قد طرح أغنية خلال الفترة الأخيرة باسم "حافظك عن غايب"، وهى من كلمات الشاعر الغنائى على المولى، ألحان فادى ماردينى.

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من ناحية أخرى، شارك جوزيف فى آخر حفلاته قبل كورونا فى عيد الحب بحفل غنائى فى مهرجان السعادة بالإمارات، وقدم جوزيف خلال الحفل عددًا من أغانيه المميزة منها: "غلطة تانى، ما بستغنى، أوقات، شو حلوة، انتهى موضوعنا، أنت الليالى، الشمالى، تغيرى"، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التى أحياها الأيام الماضية، والتى توزّعت ما بين، سوريا فى سوريا ضمن حفلات مهرجان الياسمين بدمشق، ولبنان، والأردن، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره.

كما يأتي طرح أغنية "خط أحمر" بعد فترة من التأجيلات، حيث سبق وأعلن عن طرحها فى وقت سابق من العام وتحديداً فى شهر فبراير الماضى.