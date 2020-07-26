شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى: "ساعات الناس اللى بتعبر لهم عن حقيقتك تضيع وسط أوهام مشاكلهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمود العسيلي، رسالة غامضة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لما تعبر عن حقيقتك بطاقة حب وصدق بتكون فاكر أن صعب تكون النتائج سلبية أو مدمرة أو محبطة بس ساعات الناس اللي انت بتعبر لهم بيختاروا أنهم يشوفوا حقيقتك باللي هما عايشينه جواهم.. فحقيقتك تضيع وسط أوهام مشاكلهم وتكون النتيجة كارثية بس بالنسبة لهم مش بالنسبة لك. انت مالكش دعوة".



محمود العسيلى على تويتر

وفي وقت سابق، ظهر المطرب محمود العسيلي خلال أحدث صورة له عبر حسابه على موقع انستجرام، جمعته بالمطرب الشاب أحمد كامل، حيث علق على الصورة بكتابة كلمات أثنى من خلالها على موهبة الأخير وتنبأ له بمستقبل كبير، حين قال : "زي ما قلت قبل كدا .. الرجل دا هيكون ليه شأن كبير في الموسيقى في مصر والوطن العربي .. حبيبي و أخويا الصغير"، كما كتب كلمة soon مما أثار تكهنات وتساؤلات من قبل متابعيه حول وجود مشروع غنائى بينهما فى الفترة المقبلة.

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من جانب آخر نشر الفنان محمود العسيلي صورة تجمعه مع والدته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق على الصورة: "البركة كلها ست الكل".

وأحيا النجم محمود العسيلي حفلا غنائيا على طريقة حفلات "الأون لاين" في افتتاح حفلات مهرجان "حفلة في البلكونة" والذى يستضيف عددا من نجوم الغناء خلال هذه الفترة، ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب للتخفيف على المواطنين خلال فترة تواجد فيروس كورونا، والحفاظ عليهما بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى أحدث كليباته الغنائية بعنوان "جنة تكفينا"، وتعاون فيها العسيلى مع الشاعرة يمنى العسيلى.