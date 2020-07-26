شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تدعم خدمات الصحة النفسية والعقلية.. اعرف خطتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية سيلينا جوميز مساعدة فئة كبيرة من الشباب، حيث كشفت جوميز البالغة من العمر ( 28 عام ) عن إنشاء صندوق لجمع الأموال من أجل خدمات الصحة النفسية ، وهو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة مثل "mme" ، فقد التزمت شركة " Rare Beauty " التي تمتلكها المغنية الشهيرة و هي شركة لمستحضرات التجميل بجمع 100 مليون دولار لدعم أولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى خدمات الصحة العقلية.



سيلينا جوميز

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وقالت سيلينا جوميز في بيان "أنا ممتنة للغاية لكوني محاطة بفريق ساعد في جعل هذه الخطوة حقيقة واقعة، فمنذ بداية العلامة التجارية ، أردنا أن نجد طريقة لرد الجميل لمجتمعنا ومزيد من الدعم للأشخاص الذين يحتاجون إلى الوصول إلى خدمات الصحة العقلية ، والتي كان لها تأثير عميق على حياتي".

وتابعت: "تركز Rare Beauty على مساعدة الناس على الشعور بأنهم أكثر ارتباطا ببعضهم البعض ولم يشعروا بالوحدة في هذا العالم ، و سيكون لهذا الصندوق تأثير مباشر على العديد من الأشخاص ، وفي نهاية المطاف سيحدث فرق كبير في العالم ، أنا حقا فخورة بهذا العمل الذي بدأناه مع شركائنا لتقديم هذه الخدمات لأي شخص يحتاج إلى الدعم " .