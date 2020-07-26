شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وأحمد إبراهيم.. عودة لحن الانفصال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطوة جديدة من نوعها في علاقة النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، بعد أن قرر الثنائي إلغاء متابعة لبعضهما عبر حساباتهما الرسمية بموقع الصور انستجرام، والتي أثارت الكثير من التساؤلات حول انفصالهما.

في هذا الفيديو، نتعرف على تفاصيل هذا التطور الجديد في علاقة أنغام وأحمد إبراهيم..