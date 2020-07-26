أزمة قلبية أنهت حياته واشتهر بـ" المعلم زينهم السماحي".. معلومات عن سيد عبد الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مثل هذا اليوم 26 يوليو ولد الفنان الكبير سد عبد الكريم عام 1936، الذي اشتهر في الوسط الفني بـ"المعلم زينهم السماحي"، بعد الدور المميز الذي قدمه في مسلسل "ليالي الحلمية" مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الراحل سيد عبدالكريم:

الفنان سيد عبد الكريم ابن مدينة الإسكندرية.

بدأ حياته الفنية منذ الصغر، حيث شارك في مسرح المدرسة حتى التحاقه بكلية الزراعة.

كان يعمل في الأصل أستاذًا جامعيًا في كلية الزراعة مقاومة.

عمل عبد الكريم في مسرح الجامعة وشارك في عدة مسرحيات.

حصل سيد عبد الكريم على بكالوريوس من المعهد العالي للسينما عام 1974.

شهرته الحقيقية جاءت بمشاركته في مسلسل "ليالي الحلمية" عام 1987 بتجسيده لشخصية "المعلم زينهم السماحي" التي حققت شهرة ونجاحا كبيرا.

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في عام 1988 قدم شخصية "المعلم حنفي البحر" في المسلسل الشهير "الراية البيضا" أمام سناء جميل وسمية الألفي وجميل راتب.

قدم الراحل سيد عبد الكريم العديد من الأعمال التلفزيونية منها "زيزنيا"، "الضوء الشارد"، "الرحلة"، "الشهد والدموع"، "الجلاد والحب"، "العائلة"، "ساكن قصادي"، "جمهورية زفتا"، "خالتي صفية والدير"، وغيرها من الأعمال.

شارك عبد الكريم في عدة أفلام مهمة منها "كتيبة الإعدام" أمام الراحل نور الشريف، و"ليه يا بنفسج"، "المهاجر"، "أيام السادات"، "اشتباه"، "كرسي في الكلوب"، في 2001 شارك في "أيام السادات".

توفي الفنان سيد عبد الكريم في 31 مارس عام 2012، عن عمر يناهز الـ76 عامًا، عقب أزمة قلبية.

آخر الأعمال التي شارك بها سيد عبد الكريم الفيلم القصير "غرفة رقم 12" عام 2011.