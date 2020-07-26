17 ساعة تصوير.. حنان مطاوع تنشر صورة من كواليس "أمل حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة من كواليس حكاية "أمل حياتي ضمن مسلسل "إلا أنا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت حنان مطاوع على الصورة :"17 ساعة تصوير، إكرمنا يارب، أمل حياتي". "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوي عثمان، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم.

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