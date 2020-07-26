بصور مع زوجها.. هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد زواجها الرابع مع زوجها الفنان محمد محسن، الموافق 26 يوليو 2016. نشرت هبة مجموعة من الصور تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"على الحلوة والمرة كله يارب احفظنا، عيد زواجنا، 26 يوليو 2016". هبة مجدي تزوجت من محمد محسن عام 2016، وانجبا ابنتهما "دهب" في 2017. يذكر أن هبة مجدي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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