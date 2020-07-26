إيرادات السبت.. "The Hunt" بالمركز الثاني و"The Academy Of Magic" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، من إيرادات أمس السبت 25 يوليو..

احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 26 ألفا و147 جنيها، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 25 ألفًا و32 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 24 ألفًا و9 جنيهات.

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يأتي في الترتيب الرابع فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 15 ألفًا و166 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 9 آلاف و364 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم التحريك "Red Shoes and the Seven Dwarfs"، محققًا 8 آلاف و140 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم "the call of the wild"، محققا 6 آلاف و950 جنيها، وفي المركز الثامن يأتي فيلم "siberia" والذي حقق 6 آلاف و111 جنيها.

ذهب المركز التاسع لفيلم "rev" محققا 4 آلاف و957 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم " The Academy Of Magic" بعد تحقيقه 4 آلاف و826 جنيهًا.