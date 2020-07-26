أحمد الفيشاوي يوجه الشكر لمخرج فيلم "30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة شكر للمخرج أحمد خالد موسى، مخرج فيلم "30 مارس".

ونشر "الفيشاوي" صورًا من كواليس الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" شخصية علي من كواليس فيلم ٣٠ مارس .. أحب أشكر كل شخص اشتغل في العمل ده و بالأخص أحمد خالد موسى .. بجد كلكوا هايليين".

فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.