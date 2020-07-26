عبير صبري تنشر صورًا من عطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة عبير صبري صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور وهي تستمتع بالأجواء خلال قضاء عطلتها الصيفية من أحد الأماكن الساحلية.

وتنتظر عبير صبري عرض فيلم "زنزانة 7"، في موسم عيد الأضحى المقبل، بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منى الزرقاني، تأليف حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.

يذكر أن عبير صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.