تراند اليوم : وفاة المذيع الأشهر في أمريكا.. و"ترامب" ينعاه

توفي مقدم البرامج الأمريكي، ريجيس فيلبن، الأكثر شهرة في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 88 عامًا.

وكتبت عائلته في بيان لمجلة "بيبول": "نشعر بحزن عميق لمشاركة وفاة حبيبنا ريجيس فيلبان الليلة (قبل) الماضية لأسباب طبيعية، قبل شهر واحد من عيد ميلاده 89".

وأضاف البيان: "عائلته وأصدقاؤه ممتنون إلى الأبد للوقت الذي قضيناه معه - بسبب دفئه، وروح الدعابة الأسطورية، وقدرته الفريدة على تحويل كل يوم إلى شيء يستحق الحديث عنه".

ونعاه الرئيس دونالد ترامب، المذيع الراحل، وغرد قائلاً: "أحد عظماء تاريخ التلفزيون، انتقل ريجيس فيلبن إلى موجات هوائية أكبر، في عمر 88. لقد كان شخصًا رائعًا، وصديقي. ظل يقول لي أن أترشح للرئاسة. يحمل الرقم القياسي لـ "معظم البث التلفزيوني المباشر" ، وقد حققه بشكل جيد. ريجيس ، نحن نحبك ... ".

وريجيس فيلبن ساحب أكبر عدد ساعات جرى تسجيلها أمام الكاميرا في تاريخ التلفزيون الأمريكي، حيث سجل 16746.50 ساعة عبر مسيرته الممتدة لأكثر من خمسة عقود.

وغرد حاكم نيويورك أندرو كومو: "فقدت نيويورك أسطورة تلفزيونية اليوم. ... استقبلنا ريجيس فيلبين لسنوات بقهوتنا الصباحية وفي المساء بعد العشاء. أثرت روحه المرحة وحماسه على ملايين الأمريكيين. قلبي مع جوي وأحبائه".